NDR сообщает, что в Германии в связи с дефицитом газа вывели из резерва и подключили первую ТЭС на угле

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1 августа 2022, 21:37 Источник: РИА "Новости"

газохранилище, Uwe Anspach/dpa

Радиостанция NDR в понедельник, 1 августа, сообщила, что в Германии выведена из резерва первая тепловая электростанция на буром угле. На фоне дефицита газа она уже подключена к сети в ФРГ.

Согласно последней информации, речь идет о ТЭС Мерум, которая расположена в коммуне Хоэнхамельн в Нижней Саксонии и работает на буром угле.

Управляющий тепловой электростанцией Армин Фибер сообщила сегодня, что работа ведется стабильно с 06.00 (07.00 по московскому времени) понедельника. Подчеркивается, что оборудование длительную паузу перенесло хорошо.