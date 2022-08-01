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Немецкий политик Бауман предложил сортировать мусор и производить газ из отходов

, 15:41 Источник: РИА "Новости"

Немецкий политик Бауман предложил сортировать мусор и производить газ из отходов
мусорный бак, https://unsplash.com/photos/b0p818k8Ok8

Замглавы министерства окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман призвал для снижения зависимости от газа из РФ сортировать мусор и производить топливо из биологических отходов.

По словам Андре Баумана, природный газ можно производить из банановой кожуры, что позволит Германии сократить потребление российского голубого топлива.

Политик выступил за учреждение должности "мусорного детектива", который сможет беспрепятственно осматривать баки граждан, живущих в многоквартирных домах. Бауман убежден, что в мусорных ведрах "зарыты настоящие сокровища".

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