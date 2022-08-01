В Челябинске самый дешевый в стране 92-й бензин

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1 августа 2022, 12:25 Анна Семенова

В Челябинской области бензин стоит дешевле, чем во многих регионах, но это не означает его доступность для жителей. Фото

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию агентства, с начала года стоимость бензина оставалась в России стабильной, изменения фиксировались минимальные. В июне топливо 92 марки подорожало в 43 регионах, подешевело в 41-м и не изменилось в одном. При этом разброс цен по стране довольно существенный - от 43,48 рубля до 61,6 рубля за литр. Лидером стала Челябинская область – у нас бензин самый дешевый. Самый дорогой – в Магаданской области.

При этом по доступности топлива Южный Урал находится лишь на 29 строчке. На среднюю зарплату житель области может позволить себе купить 912 литров 92-го. По этому показателю первые места занимают ЯНАО и Москва. При стоимости 43,90 и 47,74 рубля за литр жители этих населенных пунктов могут себе на среднюю зарплату 2380 и 2110 литров соответственно.

Эксперты прогнозируют, что во втором полугодии рост цен на бензин неизбежен, однако если брать стоимость за весь год, то она, вероятнее всего, будет ниже инфляции.