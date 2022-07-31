Премьер Саксонии Кречмер заявил, что в ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа

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31 июля 2022, 07:47 Источник: РИА "Новости"

газовая плита, https://unsplash.com/photos/QdECiEXGCBU

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в рамках беседы с журналистами в воскресенье заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет.

В разговоре с газетой Zeit Михаэль Кречмер подчеркнул, что правительству ФРГ следует принять "горькую правду" – стране в ближайшие годы нужен будет газ из РФ.

Премьер Саксонии добавил, что немцы пока не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и заметил, что в Германии уже обсуждают необходимость создания пунктов обогрева, чтобы гражданам не пришлось мерзнуть в своих домах.