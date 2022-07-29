Захарова заявила, что в Белом доме решили отменить слово «рецессия»

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29 июля 2022, 09:13 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в Соединенных Штатах Америки. По мнению дипломата, в Вашингтоне решили отменить это слово.

Мария Захарова отметила, что в Белом доме упрямо стоят на своем, отрицают наличие рецессии в Штатах, спорят с американскими журналистами, злятся и не желают отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда является спадом в экономике.

Официальный представитель МИД России отметила, что экономические депрессии в США закончились тогда, когда американцы перестали употреблять это выражение. "Нет слова – нет проблемы", – уточнила Захарова и добавила, что аналогичным образом в Вашингтоне решили поступить и в этот раз, отменив слово "рецессия".