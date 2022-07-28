Алиханов заявил о вероятном прекращении транзита грузов через Литву с 1 сентября текущего года

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28 июля 2022, 19:38 Источник: РИА "Новости"

глава Калининградской области Антон Алиханов, Yevgeny Philippov / globallookpress.com

Глава Калининградской области Антон Алиханов вечером в четверг, 28 июля, заявил, что транзит грузов через Литву может быть прекращен с 1 сентября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Антон Алиханов заявил, что отказ литовского банка, который обслуживает транзит грузов в Калининград, от работы с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты транзита, вследствие чего литовская сторона может перестать его пропускать.

Ранее временный поверенный в делах ПФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что передал в Министерство иностранных дел прибалтийской республики ноту в связи с вероятностью остановки платежей по калининградскому транзиту.