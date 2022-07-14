Аналитик Нейжмаков: Литва не торопится исполнять решение ЕК по транзиту - возможно, это работа на аудиторию в республике

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2022, 18:41

Вильнюс, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Власти Литвы согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту, но намерены пока действовать по прежним правилам. Эту ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Нейжмаков предположил, что это работа на внутреннюю аудиторию в самой Литве, на ту ее часть, которая была настроена на более жесткие шаги в отношении России.

По оценке эксперта, резкий разворот после разъяснений ЕК, по мнению этого сегмента литовской общественности, выглядит не очень презентабельно. Нейжмаков не исключил, что такая пауза – это стремление сохранить лицо со стороны руководства Литвы, чтобы продемонстрировать, что разворот не происходит немедленно.

"В Литве могут ожидать каких-то изменений в позиции руководства европейских структур", - сказал он и отметил, что вероятность, что руководство ЕС пойдет на компромиссные решения, в июне обсуждалась рядом европейских политиков, в том числе из Литвы. "В Вильнюсе ждут, что что-то может измениться, появятся новые факторы, которые отыграют ситуацию немного назад", – сказал аналитик.