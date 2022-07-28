Вопросы цифрового импортозамещения представители Приморья обсудят в Якутске

Аргументы Недели. Владивосток → Экономика 13+

28 июля 2022, 07:55

4 августа в столице Республики Саха (Якутия) соберутся известные представители отрасли, чтобы обсудить современные тенденции, лучшие стартапы, а также цифровое импортозамещение и развитие индустрии в условиях санкций. В работе форума примет участие и делегация Приморья. Напомним, в крае реализуется госпрограмма «Информационное общество» на 2020-2027 годы.

В деловую программу форума организаторы включили разнообразные сессии и мастер-классы. Участникам форума расскажут о прорывных IT-решениях в креативной экономике Дальневосточного федерального округа, о том, как заработать на творчестве, какие меры поддержки отрасли предпринимает государство, как создать успешный стартап и стать популярным блогером, какие методы сотрудничества существуют между креативщиками и медиа, какие новые возможности открыли перед отраслью введённые санкции.

В качестве экспертов организаторы пригласили представителей органов государственной власти, курирующих отрасль, киностудии «Союзмультфильм», ВГТРК, социальной сети «ВКонтакте», разработчиков отечественного аналога TikTok – Yappy, основателя международного молодёжного комьюнити MDK и руководителей отечественной видеоплатформы RUTUBE.

«RUTUBE готов помогать молодым авторам из разных уголков страны, которые стремятся развивать креативную экономику родных городов. Креативность, творческое восприятие мира помогают решать и социальные, и экономические вопросы общества. И наша долгосрочная и глобальная задача – поддерживать талантливых авторов, развивать их идеи и реализовывать совместные проекты, которые в будущем могут оказать непосредственное влияние на экономическую и социальную сферы жизни российского общества», — отмечает директор департамента маркетинговых коммуникаций RUTUBE Юлия Талапанова.

Трансляция форума начнётся 4 августа в 09.00 по якутскому времени (03.00 – по московскому) и будет доступна на сайте www.prodfo.ru, на официальной странице форума платформы RUTUBE https://rutube.ru/channel/26654746/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link, пленарное заседание также можно будет увидеть в прямом эфире телеканала НВК «Саха».

«ProДФО» — это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке представители власти, населения, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы территорий Дальневосточного федерального округа и вместе ищут пути их решения, темы развития Дальнего Востока и новые вызовы, стоящие перед макрорегионом. Все форумы посвящены разным темам, входящим в список самых острых для дальневосточных субъектов Российской Федерации вопросов и проблем.

Организаторами серии форумов ProДФО выступают аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и компания ODBT Group.