Кабмин ФРГ заявил о несоблюдении Россией контрактов по поставкам газа

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27 июля 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Компрессорная станция. Фото: dpa/globallook.com

Правительство Германии считает, что Россия не соблюдает контракты по поставкам газа, при этом кабмин не видит для этого технических причин, заявила в среду в ходе брифинга заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман.

«Контракты по поставкам в настоящее время не соблюдаются <...> Мы не видим, как и раньше, технических причин для этого», - заявила она.

Как сообщила представитель кабмина, правительство ФРГ «приняло к сведению» очередное сокращение поставок газа российской стороной и в настоящее время «тщательно наблюдает» за ситуацией.

В среду утром немецкий оператор Gascade заявил, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали примерно до 20% от проектной мощности в связи с остановкой работы еще одной турбины, о чем ранее предупреждал «Газпром».