Политолог Марков выразил мнение, что Евросоюз окажется в ловушке из-за санкций США против покупателей российской нефти

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 июля 2022, 14:24

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/MZWBMNP7Nro2

Кандидат политических наук Александр Маркин в рамках разговора с представителями СМИ выразил уверенность в том, что Евросоюз окажется в ловушке из-за санкций США против покупателей российской нефти.

Александр Маркин отметил, что власти Соединенных Штатов преследуют весьма понятные цели: дискредитировать Москву, настроить всех против РФ, а также добиться отказа других стран от сотрудничества с Россией. Политолог в беседе с ФБА "Экономика сегодня" обратил внимание на то, что Вашингтон настолько все политизировал, что даже не осознает возможность существования честных, открытых и взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере.

Эксперт уточнил, что Вашингтон всегда пугал союз между Москвой и Пекином, вследствие чего когда связи между Россией и КНР усилились, американцы утратили даже мнимый "контроль" над ситуацией.

Маркин заявил о невозможности санкций в отношении любой страны, которая продолжает покупать у РФ нефть. По мнению специалиста, никто не будет слушать "какого-то американского представителя" в данном вопросе.

Политолог предположил, что сотрудничество России и КНР в энергетической сфере будет только нарастать. Он также заметил, что мировое сообщество вряд ли одобрит введение санкций против государств и лиц, которые будут и дальше приобретать российские нефть и газ, поскольку от данной инициативы США больше всего пострадает Евросоюз, страны которого все еще серьезно зависят от российского сырья.