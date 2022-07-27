Песков надеется, что инициатива сенаторов США о санкциях в отношении поставок российской нефти Китаю не получит развития

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27 июля 2022, 13:04 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Инициатива сенаторов США во главе с Марко Рубио ввести санкции в отношении поставок российских энергоносителей Китаю не найдет поддержки в правительстве. Надежду на это выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-колла в среду.

«Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется» - заявил Песков, добавив, что законопроект - это идея лишь одного сенатора, власти США не имеют к ней никакого отношения.

Ранее министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест в связи с попытками США ввести ограничительные меры в отношении поставок российской нефти в Китай.