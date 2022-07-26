Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал «размашистые колебания» курса рубля в августе

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26 июля 2022, 15:49 Источник: teleprogramma.pro

Обменный пункт. Фото: Zamir Usmanov/globallook.com

Российский рубль в августе будет оставаться сильным, хотя в моменте не исключены «размашистые колебания» его курса по отношению к доллару и евро. Такой прогноз дал интернет-изданию teleprogramma.pro кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, курс доллара в следующем месяце будет находиться на отметке 58-60 рублей. Это выше, чем сейчас. Коррекция, по мнению аналитика, произойдет, поскольку российский рубль в настоящее время переоценен.

«При этом не исключено, что в моменте возможны размашистые колебания. Быть может, это будет 61-62 рубля за доллар. А через два-три дня - 57-58. Но все колебания будут варьироваться вокруг цифр 59-60», - уверен Беляев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что ситуация с сильным рублем исправится — после того как произойдет переориентация на торговлю с дружественными России и нейтральными странами.