Греф ожидает, что ситуация с сильным рублем «исправится»

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17 июля 2022, 16:28 Источник: "Интерфакс"

Глава Сбербанка Герман Греф. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Ситуация с сильным рублем исправится. Это произойдет за счет переориентации на торговлю с дружественными России и нейтральными странами. Такую точку зрения высказал в воскресенье председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбера ответил на вопросы журналистов о судьбе рубля после церемонии открытия фонтана, построенного при поддержке банка в Дербенте. По его словам, укрепление российской валюты произошло по двум причинам: из-за сокращения импорта, а также из-за того, что доллары и евро стали накапливаться на счетах — перевести их за границу стало очень сложно.

«Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ [Фонда национального благосостояния] сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют» - сказал Греф.

В дальнейшем, по его словам ситуация с курсом рубля начнет «исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами».

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Константин Ордов спрогнозировал ослабление рубля в середине или конце осени.