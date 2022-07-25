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Аргументы Недели Экономика 13+

Сотрудник ООН Хак заявил, что стороны «продуктовой сделки» подтвердили приверженность ее исполнению

, 19:39 Источник: РИА "Новости"

Сотрудник ООН Хак заявил, что стороны «продуктовой сделки» подтвердили приверженность ее исполнению
ООН, https://unsplash.com/photos/yfXhqAW5X0c

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил в понедельник, 25 июля, что все стороны достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки" подтвердили приверженность ее исполнению.

Фархан Хак подчеркнул сегодня в рамках брифинга, что с момента подписания договоренностей стороны инициативы и представители Организации Объединенных Наций были в постоянном контакте, в частности, они беседовали в воскресенье. Все они подтвердили приверженность вышеуказанному соглашению.

Известно, что турецкая сторона к настоящему моменту предоставила помещение для созданного ранее Совместного координационного центра в Стамбуле.

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