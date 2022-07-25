Сотрудник ООН Хак заявил, что стороны «продуктовой сделки» подтвердили приверженность ее исполнению

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил в понедельник, 25 июля, что все стороны достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки" подтвердили приверженность ее исполнению.
Фархан Хак подчеркнул сегодня в рамках брифинга, что с момента подписания договоренностей стороны инициативы и представители Организации Объединенных Наций были в постоянном контакте, в частности, они беседовали в воскресенье. Все они подтвердили приверженность вышеуказанному соглашению.
Известно, что турецкая сторона к настоящему моменту предоставила помещение для созданного ранее Совместного координационного центра в Стамбуле.