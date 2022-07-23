Стамбульская «зерновая» сделка: что мы там забыли?

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2022, 18:33 Сергей Платонов,

Фото: pixabay.ru

С 2014 года Украинский нацистский режим всеми возможными способами, в том числе правовыми, пытался избежать поражения. И это ему удавалось.

Послушайте показания Петра Порошенко, шоколадного короля и кровавого президента страны, по совместительству: «Минские соглашения (2014 и 2015 годы) для нас ничего не значили, мы не собирались их выполнять… наша задача была отвести угрозу… выбить себе время, чтобы восстановить экономический рост и построить мощь ВСУ. Задача была достигнута. Минские соглашения свою задачу выполнили». Напомню, что Россия в этих соглашениях выступала в странной роли гаранта их исполнения.



Только что, с нашим участием, и тоже в роли гаранта подписаны Стамбульские соглашения о режиме вывоза украинского зерна через черноморские, в основном Одесский, порты. И что-то мне подсказывает, что и на этот раз это такая же уловка Киева с целью «потянуть» время для того, чтобы оправится от первых поражений, не позволить нам, под прикрытием этой сделки, взять Одессу. А также получить более западной военной помощи и, хотя-бы на время, попытаться переломить ситуацию в свою пользу.



Возникает вопрос: «А не пора ли сдать дипломатические грабли в музей истории внешней политики?»





Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции