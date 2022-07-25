The Sun утверждает, что Сунак в апреле отклонил предложение Трасс об отказе от российского газа к 2023 году

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25 июля 2022, 17:04 Источник: РИА "Новости"

кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак, Martyn Wheatley/globallook.com

Британское издание The Sun утверждает, что кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак в апреле отклонил предложение глав МИД и Минэнерго Лиз Трасс и Кваси Квартенга об отказе от газа из РФ.

Согласно последним данным, Лиз Трасс и Кваси Квартенг обратились в апреле текущего года в Министерство финансов Великобритании, в частности, непосредственно к руководителю ведомства в то время – Риши Сунаку. Министры хотели получить одобрение идеи о введении постепенного запрета к 2023 году на импорт российского газа.

Источники утверждают, что Сунак ответил отказом даже после предупреждения со стороны Трасс и Квартенга о том, что Лондон рискует, что Евросоюз опередит его в этом запрете.