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Telegraph: правительство Великобритании попросит граждан снизить потребление энергии, чтобы избежать блэкаута

, 14:34 Источник: РИА "Новости"

Telegraph: правительство Великобритании попросит граждан снизить потребление энергии, чтобы избежать блэкаута
выключатель, https://unsplash.com/photos/ynfmVbvunQU

Правительство Великобритании может попросить граждан страны в зимнее время понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать блэкаута. Данную информацию предоставила газета Telegraph.

Издание сообщает, что призывы сократить потребление электроэнергии могут регулярно передаваться по радио, телевидению и социальным сетям в Великобритании.

Еще один вероятный способ избежать блэкаутов – договоренность с оператором единой энергосистемы страны National Grid, которая выплачивала бы крупным потребителям средства за отключение электроэнергии. Однако уже сейчас известно, что компании British Gas и Shell грядущей зимой не намерены платить домохозяйствам.

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