Набиуллина предупредила о росте цен на нефть в случае введения Западом потолка стоимости российского «черного золота»

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22 июля 2022, 16:55 Источник: РИА "Новости"

добыча нефти, https://unsplash.com/photos/X-o-Pd_FRU4

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила днем в пятницу, 22 июля, что введение потолка стоимости нефти из Российской Федерации станет причиной роста мировых цен на "черное золото".

Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции отметила, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые установят предел цен.

Глава Центробанка добавила, что при таком сценарии Российская Федерация переориентирует поставки "черного золота" в те государства, которые не присоединятся к вышеуказанной идее.