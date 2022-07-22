Набиуллина предупредила о росте цен на нефть в случае введения Западом потолка стоимости российского «черного золота»

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила днем в пятницу, 22 июля, что введение потолка стоимости нефти из Российской Федерации станет причиной роста мировых цен на "черное золото".
Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции отметила, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые установят предел цен.
Глава Центробанка добавила, что при таком сценарии Российская Федерация переориентирует поставки "черного золота" в те государства, которые не присоединятся к вышеуказанной идее.