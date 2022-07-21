Путин обсудил текущую ситуацию на мировом рынке нефти с принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

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21 июля 2022, 19:54 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Xinhua

Президент Российской Федерации Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в четверг, 21 июля, провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в рамках беседы дали позитивную оценку достигнутому к настоящему моменту уровню дружественных отношений между РФ и Саудовской Аравией. Стороны обсудили наиболее важные вопросы сотрудничества, сделав акцент на дальнейшем расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

Кроме того, политики обстоятельно рассмотрели текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке.