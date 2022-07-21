Вице-премьер Новак: Россия не будет себе в убыток поставлять нефть на мировые рынки

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21 июля 2022, 10:35

Александр Новак, Evgeny Philippov/ Global Look Press

Если страны G7 добьются установления лимита на стоимость российского нефтяного сырья, Москва прекратит поставки на мировой рынок. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, Россия, безусловно, естественно, не будет обеспечивать поставки нефти на мировые рынки. Мы просто в убыток работать не будем», − прокомментировал чиновник в эфире Первого канала вопрос об установлении лимита на нефть из РФ.

Ранее идею о лимите на нефтяные цены из России от стран G7 оценил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер спрогнозировал небывалый рост цен на мировом рынке в случае подобного решения, аналогичный случаю с газом.