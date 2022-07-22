Набиуллина заявила, что в сентябре ограничения на покупку валюты будут продлены, однако запрета хождения доллара не предвидится

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22 июля 2022, 16:52 Источник: РБК

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Центробанк в сентябре намерен продлить ограничения на покупку иностранной валюты, которые были предприняты в марте, вскоре после начала военной спецоперации и введения санкций в отношении России. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«К сожалению у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в будущем. <...> Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что «даже в самом апокалиптическом сложном сценарии» запрета хождения в России доллара не предвидится. По ее словам, на руках россиян сейчас находится около 85 млрд долларов и банки могут покупать и продавать эту валюту

«Поэтому обращение наличной валюты будет», — заявила Набиуллина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что курс рубля по отношению к доллару в скором времени «исправится».