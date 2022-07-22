Набиуллина заявила, что безработица в России сохраняется на исторически низких уровнях

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22 июля 2022, 15:39 Источник: ТАСС

глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, 22 июля, что ситуация на российском рынке труда в настоящий момент спокойная, безработица в стране сохраняется на исторически низких уровнях.

Сообщение об исторически низких уровнях безработицы на территории РФ Эльвира Набиуллина сделала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Напомним, Банк России ранее сегодня снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, вследствие чего она составила восемь процентов годовых.