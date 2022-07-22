Набиуллина заявила, что безработица в России сохраняется на исторически низких уровнях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, 22 июля, что ситуация на российском рынке труда в настоящий момент спокойная, безработица в стране сохраняется на исторически низких уровнях.
Сообщение об исторически низких уровнях безработицы на территории РФ Эльвира Набиуллина сделала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.
Напомним, Банк России ранее сегодня снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, вследствие чего она составила восемь процентов годовых.