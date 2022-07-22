Аналитик Пелешенко выразил мнение, что евро скоро окрепнет, а экономика ЕС – нет

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22 июля 2022, 12:03 Источник: Свободная пресса

евро, https://unsplash.com/photos/JhbrPBIZj0o

Доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пелешенко рассказал о дальнейшем курсе евро после поднятия ключевой ставки Центробанком ЕС.

Виталий Пелешенко сообщил, что европейский ЦБ впервые за последние десять лет поднял ключевую ставку. В ЕС таким образом пытаются снизить темпы инфляции и поддержать иностранную валюту. Аналитик в беседе со "Свободной прессой" заявил, что в ближайшее время в связи с этим шагом ожидается повышение курса евро.

В долгосрочно перспективе, однако, по мнению Пелешенко, данные меры способны усугубить экономическую ситуацию европейского бизнеса на фоне существенной зависимости от заемного капитала.