Опустится ли евро ниже доллара​

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июля 2022, 08:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: istockphoto.com

Как стало известно, евро достиг исторического максимума против доллара: без малого 1.6 доллара за евро летом 2008 года. С тех самых пор долгосрочный тренд для европейской валюты был направлен вниз. Долговой кризис стран Евросоюза подорвал все экономические перспективы еврозоны, а рост всё последнее десятилетие серьёзно отставал по темпам от динамичной Америки. С той поры евро в основном блуждал в районе 1.1 – 1.2 доллара.

Новый этап, уже более глобальный, в падении евровалюты наступил во второй половине прошлого года. Менее чем за 1 год евро потерял 20% своей стоимости. В первую очередь Европа стала эпицентром сильного энергокризиса, который сейчас ставит под угрозу дальнейшее существование крупных европейских компаний и даже промышленных отраслей. В Евросоюзе привыкли к дешёвой энергии. Однако сейчас экономике всего континента предстоит сложная перестройка. Также не нужно забывать о проблемах с цепочками поставок, случившихся в середине 2021 года. От этого понесло удар автомобилестроение, крайне важное для всей евроэкономики.

Ещё, несмотря на происходящее, ЕЦБ с большой неохотой подошёл к вопросу повышения ставок, в то время как ФРС США делает это ударными темпами и обещает ускорить процесс. Пока центробанк Евросоюза планирует во втором полугодии повысить ставку в три этапа, по 0.5 процентного пункта каждый раз. Но это лишь ведёт ключевую ставку до 1.5%, тогда как в Штатах она уже пребывает на этом уровне. Многие инвесторы полагают, что евро на текущих уровнях не остановится. Кроме того, угроза рецессии в ЕС давит на евро прямо сейчас.