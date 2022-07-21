Новак обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто поставки российского газа и совместную работу по мирному атому

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июля 2022, 21:35 Источник: Правительство РФ

вице-премьер РФ Александр Новак, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 21 июля, обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто поставки российского природного газа, а также совместную работу по мирному атому.

В рамках встречи в Москве ранее сегодня Александр Новак обсудил с Петером Сийярто сотрудничество России и Венгрии по ряду направлений, среди которых, поставки природного газа и совместная работа по энергии мирного атома.

Новак в ходе беседы подчеркнул, что политическая ситуация в настоящий момент достаточно сложная, но Москва по достоинству ценит позицию венгерского правительства, отстаивающего свои национальные интересы. По словам российского вице-премьера, РФ настроена на дальнейшее развитие отношений с Венгрией.