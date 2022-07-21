В Челябинской области подешевел сахар, но подорожал хлеб

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21 июля 2022, 11:53 Анна Семенова

Хлеб стал одной из двух позиций, где наметился рост цены. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Контрольно-счетная палата провела анализ за две прошедшие недели.

Традиционную подборку по изменению цены на социально значимые продукты предоставила КСП Челябинской области. Анализ проводился с 5 по 19 июля 2022 года. Сравнивались ценники в магазинах «Пятёрочка», «Магнит», «Спар» и «Ашан».

Оказалось, что большинство продуктов, за которыми ведется постоянное наблюдение, стали дешевле (из 14 наименований подорожали только два).

Итак, согласно результатам мониторинга, лидером по снижению цены стал сахар, он подешевел на 6,28 рублей или на 8,50%. На втором месте картофель (минус 5,58 рублей или 8,49%). Замыкает тройку свинина на косточке – она стала дешевле на 27,73 рубля (минус 7,93%). А вот говядина, напротив, стала дороже на 6,27 рублей. Еще одной позицией, где наметилось увеличение стоимости стал хлеб, но ценники изменились ненамного, всего на 16 копеек.