Специалисты ФАС намерены подать законопроект для исключения необоснованного роста цен

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 июля 2022, 16:12

Покупатель в магазине, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявило о подготовке проекта закона, касающегося оперативного пресечения необоснованного повышения цен на товары более чем на 30%, которое случается на фоне согласованных действий хозяйствующих субъектов. Информацию сообщает в среду, 20 июля, источник ФАС журналистам «Известий».

Регулятор предполагает исключить повышения цен по сговору хозсубъектов, которое не обусловлено экономическими факторами, среди которых существенное изменение спроса или предложения, цены на сырье и материалы, изменение регулируемых тарифов.

Чиновники уточняют, что говорится о росте цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития РФ, а полученные заключения отправят правительству. Далее ФАС на основании поручения кабмина антимонопольщики будут давать оценку действиям компаний на предмет необоснованного повышения цен.

Министерство будет проводить анализ, на основании которого товар отнесут к категории социально значимых.

Предусмотрен будет и институт предупреждения: в случае его исполнения административная ответственность не возникает.

Если закон примут, что изменения вступят сразу и будут действовать до конца 2024 года.