Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» находится в пути и вернется из Канады вовремя

, 14:40 Источник: РИА "Новости"

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» находится в пути и вернется из Канады вовремя
трубы, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 20 июля, заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" в настоящий момент находится в пути и вернется из Канады в установленный срок.

Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции, которая состоялась ранее сегодня, подчеркнула, что турбина для "Северного потока", которая находилась в Канаде, сейчас в пути, вследствие чего нет повода не поставлять газ.

Напомним, ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило, что в воскресенье, 17 июля, Канада отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в ФРГ. В Россию оборудование должно поступить к 24 июля.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram