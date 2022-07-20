Путин в разговоре с журналистами заявил, что ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты

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20 июля 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

пшеница, https://unsplash.com/photos/CE1OvMrZumQ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты. По словам политика, была достигнута договоренность с международными организациями и никто не возражал.

Владимир Путин подчеркнул, что изначально Россия ставила вопрос таким образом, что готова содействовать вывозу зерна с территории Украины, однако для этого все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты. По словам президента России, никто, в частности, власти США, не возражали против такого плана.

Путин в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что ограничения будут сняты в целях улучшения ситуации на международных рынках продовольствия.