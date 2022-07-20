Путин в разговоре с журналистами заявил, что ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты. По словам политика, была достигнута договоренность с международными организациями и никто не возражал.
Владимир Путин подчеркнул, что изначально Россия ставила вопрос таким образом, что готова содействовать вывозу зерна с территории Украины, однако для этого все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, должны быть сняты. По словам президента России, никто, в частности, власти США, не возражали против такого плана.
Путин в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что ограничения будут сняты в целях улучшения ситуации на международных рынках продовольствия.