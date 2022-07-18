TRT Haber сообщает, что в понедельник Эрдоган обсудит с правительством Турции решение «зернового вопроса»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 18 июля, обсудит с правительством страны "дорожную карту" по решению "зернового вопроса". Об этом сегодня утром сообщил гостелеканал TRT Haber.
Ранее в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации Организации Объединенных Наций по урегулированию ситуации с вывозом зерна с украинской территории. Было решено создать в городе координационный центр и встретиться вновь на текущей неделе.
Сообщается, что в рамках обсуждения "зернового вопроса" Реджепом Тайипом Эрдоганом и правительством Турции сегодня будут оценены дипломатические контакты для решения кризиса. Кроме того, будет рассмотрена дорожная карта, которой необходимо следовать.