Эрдоган и Макрон обсудили экспорт украинского зерна

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16 июля 2022, 22:22 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон. Фото: Oliver Weiken/globallook.com

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили в субботу создание в Стамбуле центра по контролю за экспортом украинского зерна по Черному морю. Об этом сообщается в твиттере администрации Эрдогана.

«Президент Эрдоган обсудил процесс создания в Стамбуле координационного центра по экспорту зерна из Украины, отметив, что он будет управляться представителями Турции, России, Украины и ООН», - говорится в сообщении.

Предварительное соглашение об организации центра было достигнуто на четырехсторонних переговорах в Стамбуле, которые прошли 13 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал их «лучом надежды» и критически важным шагом для всего мира.