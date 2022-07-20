Член СНБ США Кирби заявил, что Вашингтон может ужесточить уже действующие в отношении РФ санкции или ввести новые

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20 июля 2022, 07:58 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, https://unsplash.com/photos/zfKlCKK-Ql0

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США могут ужесточить уже введенные в отношении Российской Федерации санкции.

Джон Кирби в рамках брифинга уточнил, что американская сторона в случае попытки Москвы "аннексировать" освобожденные на Украине территории, может ужесточить действующие сейчас рестрикции, ввести дополнительные санкции, а также продолжить попытки "ограничивать возможности" президента Российской Федерации Владимира Путина проводить спецоперацию.

Член СНБ США подчеркнул, что специальная военная операция – это "дорогостоящее занятие".