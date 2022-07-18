Челябинские эксперты: нужно пересмотреть вопрос введения акциза на жидкую сталь

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18 июля 2022, 13:10 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Фото из архива "Южноуральской панорамы", автор - В. Шишкоедов

Эта тема широко обсуждается политиками, учеными и производственниками.

Акциз на жидкую сталь, введенный во время борьбы с пандемией коронавируса, в нынешний внешнеэкономических условиях требует пересмотра. Таким мнением с сетевым изданием «Полит 74» поделились экономисты Сергей Колобов и Екатерина Федина.

«Затраты на налоги акцизов сразу попадают в себестоимость, сейчас, когда внешние рынки отсутствуют, будет удорожание на все, на машиностроение, строительство и так далее, все это отразится на потребителях. Я однозначно за инициативу отмены акцизов на жидкую сталь», - прокомментировал председатель комитета по инновациям и инвестициям Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Колобов.

Доцент кафедры таможенного дела Высшей школы экономики Южно-Уральского государственного университета Екатерина Федина отметила, что сегодня вопрос введения акциза на жидкую сталь обсуждается в научных и производственных кругах. Налоговая нагрузка на предприятия, производящие этот вид сырья, значительно возросла.

«С другой стороны, предприятия оказались в сложной ситуации с позиции ведения внешнеэкономической деятельности, - добавила Екатерина Федина. - Сейчас конъюнктура сложная, большинство предприятий попало по санкции зарубежных партнеров, что существенно повлияло на показатели эффективности их деятельности, как экономические, так и финансовые. Соответственно, введение акциза на жидкую сталь сформировало, по моему мнению, определенный вакуум для данных предприятий, который в конечном итоге может привести к их убыточности».

Эксперт считает, что назрела необходимость пересмотреть вопрос введения акциза на жидкую сталь и определить другие методы пополнения бюджета.

Предложение об отмене акциза на жидкую сталь ранее высказывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Также этот вопрос поднимался на совещании, которое состоялось на минувшей неделе в Магнитогорске. В мероприятии участвовали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.