Песков: ситуация в экономике РФ осложняется недружелюбными действиями Запада, но она лучше той, что ожидали оппоненты Москвы

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18 июля 2022, 13:04

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Экономическая ситуация в Российской Федерации осложняется из-за недружелюбных действий Запада, однако она лучше той, что ожидали оппоненты Москвы. На это, как информирует ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Текущая ситуация в экономике РФ осложняется недружелюбными действиями со стороны Запада, но она лучше той, что ожидали оппоненты России», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля отметил, что не всех кандидатов на должность премьер-министра Великобритании отличает дипломатическая сдержанность.