Глава Федерального сетевого агентства Мюллер: газохранилища ФРГ недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из РФ

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17 июля 2022, 09:07 Источник: ТАСС

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в рамках беседы с журналистами заявил, что газохранилища ФРГ в настоящий момент заполнены недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок газа из РФ.

В интервью газете Bild am Sonntag Клаус Мюллер отметил, что хранилища Германии заполнены газом почти на 65 процентов, что лучше, чем в предыдущие несколько недель, однако недостаточно для того, чтобы пережить зиму без поставок голубого топлива из России.

Глава регулятора напомнил, что работы по техобслуживанию "Северного потока" должны быть завершены в грядущий четверг. По словам Мюллера, многое зависит от того, будет ли подаваться по трубопроводу газ и в каком количестве.