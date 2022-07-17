Ограничительные меры, введенные в отношении Москвы Западом, наносят больший ущерб ему самому. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Фабио де Маси, бывший депутат немецкого парламента.
«Экс-депутат Бундестага заявил, что санкции против РФ наносят больший вред самому Западу», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
По словам де Маси, высокие цены на энергоресурсы угрожают ФРГ «экономическим спадом, стремительным ростом безработицы и шоковой инфляцией».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на то, что американские власти встревожены из-за провалов попыток сформировать глобальную антироссийскую коалицию.