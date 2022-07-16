В Магнитогорске запустили строительство нового промышленного объекта

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16 июля 2022, 10:53 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

С проектом познакомилась Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе рабочего визита на Южный Урал она посетила Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил пресс-служба правительства Челябинской области.

ММК продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса коксовой батареи №12. Новый объект позволит уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду и выполнить экологические задачи по федеральному проекту «Чистый воздух». Поочередный запуск комплекса коксовой батареи №12 намечен на следующий год.

Вчера состоялся торжественный запуск аспирационной установки кислородноконвертерного цеха. Символическую кнопку «пуск» нажали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Также делегация посетила производственные цеха завода.

«Впечатляют масштабы производства, масштабы модернизации, которые провели за последние 20 лет. Более 18 миллиардов было вложено инвестиций. Это говорит о многом. Очень важно, что упор при этом делается не только на самые современные технологии, но и во главу угла ставится задача снижения экологического вреда», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Отметим, что на площадке предприятия состоялось совещание, в котором приняли участие Валентина Матвиенко, Владимир Якушев, Алексей Текслер и Виктор Рашников. Одной из тем, которые обсуждались в ходе мероприятия, стал вопрос о снятии акцизов на жидкую сталь, сообщил телеграм-канал «Совет Федерации». Ранее этот акциз был введен в связи с важностью поддержки здравоохранения в условиях пандемии. В текущих условиях назрела необходимость внимательно изучить ситуацию по отмене акциза в металлурги.

«Может, стоит подойти индивидуально [к отмене акциза], - отметила Валентина Матвиенко. - «Магнитка», которая столько средств вкладывает в развитие производства, требует одного подхода. Компании, которые выводят дивиденды или выводили в офшоры и не вкладывали инвестиции в собственное производство, — они требуют другого подхода».

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что сейчас государство должно создать все условия для того, чтобы металлурги продолжали работать, несмотря на сокращение рынков сбыта и вынужденное сокращение объемов производства.

«Примечательно, что спикер Совфеда повторяет риторику Президента в отношении ММК, - прокомментировал политолог Александр Мельников. - Владимир Путин не раз положительно отзывался о владельцах ММК, которые «не жадничают», «не рассовывают дивиденды по карманам», а вкладывают средства в производство, экологию, социальную сферу. В этом смысле обещание Валентины Матвиенко на совещании с участием Алексея Текслера и Виктора Рашникова, что она проинформирует Владимира Путина о необходимости индивидуальных решений об отмене акциза, выглядит оптимистичным для ММК».

Добавим, что в ходе визита в Магнитогорск Валентина Матвиенко приняла участие в открытии первой очереди парка «Притяжение» - проекта комплексного развития территории, а также поздравила жителей города с Днем города, Днем металлурга и 90-летним юбилеем ММК. Председатель Совета Федерации вручила Виктору Рашникову почетный знак РФ «За успехи в труде», которым по указу Президента РФ Владимира Путина отмечен коллектив предприятия за развитие металлургической отрасли и высокие производственные показатели.