Сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинской области

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14 июля 2022, 09:08 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Региональная Контрольно-счетная палата провела анализ цен на канцелярию. Экспертами были выбраны товары, которые нужны учащимся разных классов. Это ручки, карандаши, тетради, альбомы, дневник, ластик, корректор, линейка, пенал и рюкзак – всего 17 позиций. Их стоимость была проанализирована в 4 магазинах.

Минимальная сумма, которую нужно потратить родителям школьников в преддверии 1 сентября, - чуть более 1800 рублей. А самый дорогой набор обойдется практически в 17000 рублей. Самой дорогой позицией стал рюкзак, его стоимость варьируется от 624 до 6558 рублей.

Отметим, что исследование не учитывало специфические канцелярские товары, учебные пособия, школьную и спортивную формы.