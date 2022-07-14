Сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинской области

Региональная Контрольно-счетная палата провела анализ цен на канцелярию. Экспертами были выбраны товары, которые нужны учащимся разных классов. Это ручки, карандаши, тетради, альбомы, дневник, ластик, корректор, линейка, пенал и рюкзак – всего 17 позиций. Их стоимость была проанализирована в 4 магазинах.
Минимальная сумма, которую нужно потратить родителям школьников в преддверии 1 сентября, - чуть более 1800 рублей. А самый дорогой набор обойдется практически в 17000 рублей. Самой дорогой позицией стал рюкзак, его стоимость варьируется от 624 до 6558 рублей.
Отметим, что исследование не учитывало специфические канцелярские товары, учебные пособия, школьную и спортивную формы.