Агентство Moody's предупредило ФРГ о риске рецессии из-за отказа от российского газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июля 2022, 09:08 Источник: Известия

флаг Германии, https://unsplash.com/photos/3cHDBvj_vZY

Рейтинговое агентство Moody's предупредило, что сокращение поставок российских углеводородов может привести к снижению темпов экономического роста ФРГ и уничтожению ее производственных мощностей.

По данным агентства, Германия намерена к 2024 году сократить зависимость от российского газа до 10%. Достижение вышеуказанной цели означает замену около 42 миллиардов кубических метров, что не будет простой задачей. Подчеркивается, что успешная диверсификация поставок могла бы смягчить кредитные последствия, однако план Берлина по-прежнему является амбициозным.

Кроме того, Moody's уточнило, что недавнее уменьшение поставок газа по "Северному потоку" на 60% способно стать причиной роста инфляции, снижения потребления и рецессии в Германии.