В «Газпроме» нет документов на разрешение Siemens вывезти турбину газопровода «Северный поток» из Канады

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13 июля 2022, 17:00

Турбина, Alexander Legky/ Russian Look

Крупнейшая в России газодобывающая компания «Газпром» в среду, 13 июля, заявила, что не располагает ни одним документом, который позволил бы компании Siemens вернуть из ремонта турбину для газопровода из Канады.

Отметим, в настоящий момент на ремонте в Канаде находится турбина для газопровода «Северный поток». Оттава не желает возвращать немецкой компании-посреднику, которая обслуживает газотранспортную ветку, отремонтированную турбину, поскольку это нарушает антироссийские санкции по ввозу определённого оборудования.

Напомним, во вторник, 12 июля, стало известно, что Европейская комиссия приветствовала решение властей Канады вернуть Германии газовую турбину для "Северного потока". Об этом говорится в заявлении ЕК.