Экс-глава PGNiG Возняк заявил, что решение суда ЕС по «Северному потоку-2» может означать катастрофу для Украины

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12 июля 2022, 21:24 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Бывший министр экономики Польши, экс-председатель правления нефтегазового концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что решение суда ЕС по "Северному потоку-2" может означать для Украины катастрофу.

Ранее сегодня суд Европейского союза частично признал иск оператора "Северного потока-2", который оспаривает поправки к газовой директиве ЕС. В апреле 2019 года этим документом были внесены изменения, целью которых являлось распространение правил, действующих для газопроводов в Европе, на трубы из и в третьи страны.

Петр Возняк уточнил, что ранее жалоба была отклонена как неприемлемая, но суд, который рассматривает апелляцию, счел требование максимально приемлемым, вследствие чего "Северный поток-2" может подать аналогичную жалобу вновь. Если новый иск будет успешным, то оператор газопровода может выиграть в процессе против Еврокомиссии и перестать подчиняться последней газовой директиве.

Такой сценарий означал бы катастрофу для Украины, поскольку это может привести к запуску "Северного потока-2" и остановке транзита газа через украинскую территорию. Это в свою очередь способно стать причиной замерзания граждан страны в зимний период.