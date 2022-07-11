Кулеба потребовал от Запада более тяжелое оружие после указа Путина об упрощенном получении гражданства для украинцев

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11 июля 2022, 20:48 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Marcus Brandt / globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером в понедельник, 11 июля, призвал западные государства как можно скорее предоставить Киеву более тяжелое вооружение.

Соответствующая просьба была озвучена после указа президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Украины, ДНР и ЛНР. Дмитрий Кулеба заявил, что "решительно осуждает" нововведение РФ, а также подчеркнул, что украинцам не нужно гражданство РФ.

Глава МИД Украины призвал партнеров страны к жесткой реакции, а также отметил, что необходимо срочно предоставить Киеву более тяжелое вооружение. Кроме того, дипломат выразил мнение, что Западу следует ввести новые экономические санкции против РФ.