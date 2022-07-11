Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис не исключил полную остановку поставок газа из РФ

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11 июля 2022, 17:21 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Pcs3mOL14Sk

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в разговоре с журналистами в понедельник, 11 июля, что не исключает полную остановку поставок газа из Российской Федерации.

Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о том, является ли для Еврокомиссии основным сценарием развития событий полное прекращение поставок газа из России в ближайшие месяцы, подчеркнул, что это не базовый сценарий.

Исполнительный вице-президент ЕК, однако, отметил, что это не тот риск, который можно исключить.