Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис не исключил полную остановку поставок газа из РФ

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в разговоре с журналистами в понедельник, 11 июля, что не исключает полную остановку поставок газа из Российской Федерации.
Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации о том, является ли для Еврокомиссии основным сценарием развития событий полное прекращение поставок газа из России в ближайшие месяцы, подчеркнул, что это не базовый сценарий.
Исполнительный вице-президент ЕК, однако, отметил, что это не тот риск, который можно исключить.