Эксперт ФНЭБ Перов: минимизация потребления российского газа поможет европейцам в условиях остановки «Северного потока - 1»

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июля 2022, 13:26

Nord Stream 1, photo: globallookpress.com

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что резкое сокращение потребления газа поможет европейцам компенсировать прекращение поставок через «Северный поток - 1».

«Газпром» поставлял ЕС около 40% импортного газа – именно поэтому вопрос поиска альтернативных вариантов получения газа стоит для Европы остро. Так, экономика Европы по большей части зависит от магистрального газопровода «Северный поток - 1».

Решение президента РФ Владимира Путина перевести оплату за газ для «недружественных стран» в рубли усложнило ситуацию на энергетическои рынке. Ещё одним фактором усугубившим газовую проблему в ЕС, стало введение РФ санкций против компании EuroPolGaz, владеющей польским участком газопровода «Ямал – Европа».

Среди альтернатив «Северного потока - 1» можно выделить азербайджанский с газопровода TANAP, однако его мощность в разы меньше.

Перов заявил, что выход для европейцев при условии остановки работы «Северного потока - 1» — минимизациях потребления российского газа, так как даже без газопровода какие-то поставки газа из РФ «продолжат идти в Европу».

Однако европейцев при таком раскладе ожидают большие издержки.

«В таком случае произойдет новый рост цен на энергию и создастся дефицит энергоресурсов. Одновременно Евросоюзу придется отказаться от энергоперехода, и это уже началось в виде расконсервации угольных электростанций и пересмотра планов по закрытию АЭС», – резюмирует Перов.