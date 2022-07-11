Bloomberg: газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года

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11 июля 2022, 09:46 Источник: ТАСС

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономический обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что газовый кризис в Европе продлится до 2024 года. Об этом информирует ТАСС.

По мнению Бласа, хоть цены на газ в Европе сейчас ниже, чем в марте, однако предположения экспертов о кратковременном кризисе неактуальны – ситуация может продлиться вплоть до 2024 года.

«Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев, но сейчас все сигнализирует о крайней опасности для следующей зимы и, все больше, для 2024 года», — написал Блас.

Обозреватель также отметил, что газовый кризис в Европе «намного глубже, чем он выглядит».

Ранее сообщалось, что на энергетических биржах Европы вновь ажиотаж – цены на газ выросли выше отметки в $1950 за 1 тыс. куб. м.