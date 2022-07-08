Bloomberg сообщает, что обмеление Рейна ухудшает энергетический кризис в Европе

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 июля 2022, 14:58 Источник: РИА "Новости"

Рейн, https://unsplash.com/photos/5YuwGc-1lxA

Информационное агентство Bloomberg сообщило в пятницу, 8 июля, что рекордное за пятнадцать лет сезонное обмеление главной реки Германии, Рейна, может обернуться перебоями в поставках угля.

Основатель консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельм Перре заявил, что низкий уровень воды в Рейне говорит о том, что баржи не смогут в полном объеме загружать энергетический уголь. Это в свою очередь может стать двойным ударом по коммунальным службам ФРГ, которые уже столкнулись с дефицитом судов.

Сообщается, что немецкие энергетические компании уже приступили к подготовке к зимнему периоду, но длительная засуха может стать причиной задержек в поставках ресурсов.