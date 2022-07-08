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8 июля 2022, 11:21

пиво, https://unsplash.com/photos/3ORoQEJY9LA

Возникший дефицит российского газа в Германии угрожает запасам баварского пива. По информации издания Suddeustche Zeitung, принц Луитпольд Баварский выступил против санкций в отношении РФ.

Принц из рода Виттельсбахов выразил мнение о бессмысленности введения рестрикций, которые уничтожают страну, которая их инициирует. Он отметил, что из-за санкций в отношении России нефть и газ в ФРГ становятся не только очень дорогими, но и дефицитными. Луитпольд Баварский отметил, что "разумнее" поставить Москву перед фактом, что сырье будет приобретаться по предельным ценам, а в противном случае прибыль российской стороны будет обесцениваться на таможне.

ФБА "Экономика сегодня" отмечает, что принц вряд ли осознает, что РФ нельзя поставить перед условием и заставить страну поставлять в Евросоюз свои нефть и газ.

Известно, что Луитпольд особенно беспокоится о баварском пивном производстве, так как он владеет заводом в Гельтендорфе. По мнению принца, нехватка топлива приведет к сокращению запасов данного напитка в Германии и невозможности производить его в прежних объемах.