Песков заявил, что РФ руководствуется исключительно собственными интересами в проекте «Сахалин-1»

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7 июля 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос представителей СМИ о судьбе проекта "Сахалин-1", подчеркнул, что Москва руководствуется только собственными интересами.

По словам Дмитрия Пескова, ни для кого не секрет, что существуют кризисные проявления во всех областях, которые не остаются без внимания. Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя заявления вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о том, что из-за введенных ограничений сокращается добыча нефти на проекте "Сахалин-1" и бюджет Сахалинской области несет ущерб, отметил, что регион в случае необходимости может получить дополнительную финансовую поддержку.

На вопрос, возможен ли с проектом "Сахалин-1" сценарий, аналогичный ситуации с "Сахалином-2", Песков отвечать не стал и уточнил, что в каждом случае принимаются отдельные решения. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что многие партнеры по вышеуказанным проектам теперь являются недружественными по отношению к РФ и даже занимают откровенно враждебную позицию, вследствие чего нельзя не учитывать эти факторы.