Аргументы Недели → Экономика 13+

7 июля 2022, 10:21 Источник: Свободная пресса

трубы, https://unsplash.com/@martinadams

Журналист Джинджу Ли заявил, что единый фронт Соединенных Штатов Америки и Европейского союза к настоящему моменту начал разваливаться. Причиной случившегося стал возникший газовый кризис.

Джинджу Ли подчеркнул, что американская сторона сократила поставки СПГ в Европу в связи с прекращением работы завода в Техасе, что стало причиной локального снижения цен на сырье, однако впоследствии это вызовет еще большие разногласия между Брюсселем и Вашингтоном.

Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на слова журналиста, быстрое удорожание топлива, которое становится причиной закрытия предприятий, является "солью на рану для континента".

Российский эксперт Дмитрий Родинов в свою очередь заметил, что остановка части турбин газопровода "Северный Поток – 1" еще больше усугубила газовый кризис в Европе. Он выразил мнение, что США втянули Евросоюз в антироссийские рестрикции, что привело к росту цен на газ.