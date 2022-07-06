Алексей Текслер: основная задача – активизация экономической жизни

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6 июля 2022, 14:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Как руководитель комиссии он представил участникам мероприятия данные по исполнению консолидированных бюджетов регионов. В первом полугодии 2022 года рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с январем-июнем 2021 года вырос на 27,1%. Однако такая картина в основном характерна для «сырьевых» регионов страны, в остальных территориях рост сравним с инфляцией. Ожидается, что в следующем полугодии ситуация по поступлению налогов в региональные бюджеты ухудшится, уже наблюдается отрицательная динамика.

Алексей Текслер отметил, что основной задачей на сегодняшний день является активизация экономической жизни. Для этого необходимо наращивание бюджетных инвестиций, эффективное таргетирование курса рубля, дальнейшее снижение ключевой ставки и в целом наполнение экономики ликвидностью, в том числе через бюджетные и межбюджетные механизмы.

В своем выступлении Алексей Текслер перечислил предложения Комиссии Госсовета по перераспределению и уточнению доходных и расходных полномочий. Кроме этого, он предложил продлить ряд антикризисных решений, которые были внедрены в ковидный период.

В завершение заседания Алексей Текслер обратился к представителям Министерства финансов и Федерального Собрания России с предложением учесть озвученные меры в Законе о бюджете на следующий трехлетний цикл.